FOTOD | Avati näitus 150-aastasest laulupeotraditsioonist

Külastajatele on näitus avatud alates 2. maist Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi Assauwe tornis.

Näitusel on väljas esimese laulupeo laulik, märgid ja suveniirid muuseumi kogudest kõrvuti laulupeoliste endi mälestuste ja isiklike lugudega. Iga külastaja saab astuda dirigendipulti ja tunda ennast laulupeo dirigendina. Videotest on võimalik näha ajalooliselt märgilisi hetki, näiteks Vaike Uibopuu esimese naisdirigendina 1985. aasta üldlaulupeol ning Gustav Ernesaks viimast korda oma laulu „Mu isamaa on minu arm“ dirigeerimas.