FOTOD | Eesti muuseumite uus hitt peidab end uue kuue saanud Paksus Margareetas

Uuel püsinäitusel renoveeritud ja igati moodsates ruumides saab näha saab nii 20-meetrist laevavrakki kui ka väikseid laevamudeleid, Estonia oma teiste seas. Välja on pandud kogu Eesti kaubandusliku meresõidu lugu keskajast tänapäevani ning kahtlemata on ka väliskülalistele atraktiivne keskaegne kaubalaev - teist nii hästi säilinud ja nii suure leiumaterjaliga koge-tüüpi laeva ei ole Euroopas leitud.

Muuseumi juht Urmas Dresen rääkis uue vinge sisu saanud muuseumist Eesti Päevalehele ka lähemalt.

Peaeksponaat koge seest avastati välja kaevates terve hulk erinevaid esemeid, ses mõttes on koge justkui ajakonserv. “Näeme siin näitusel kogelt leitud asjade hulgas näiteks 14. sajandi esimese poole peremeeste jalanõusid,” osutas Dresen. Näeb ka keskaegseid keedupotte - paljud asjad olid nimelt säilinud laeva kambüüsis. “Sälkudega kiviplaati kasutati ilmselt lõikelauana, väljas on ka uhmer, käsikivi, millega vilja jahvatati jne. Leitud sisu osas võib öelda, et see on nagu Hansariik - midagi on Põhja-Prantsusmaalt, midagi Saksamaalt, midagi Skandinaaviast,” selgitas Dresen.

Kuigi kogelt leitud esemed olid üsna heas seisus (niivõrd, kui see on võimalik 700 aastat maapinna sees peitunud esemete puhul), oli neid Dreseni sõnul vaja omajagu ka konserveerida. “Alates 2016. aastast oleme neid konserveerinud nii Tartus, Tallinnas kui ka välismaal. Iga konserveerimine eeldab spetsiifikat, nahaga tegelemine on midagi muud, kui metalli või puiduga…” sõnas Dresen.