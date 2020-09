FOTOD | Eesti teatri festival läks lahti Tartus pika laua taga

„Programmis väljendub Eesti teatri mitmekesisus - kohal on nii tudengid kui kaasaegse ja klassikalise teatri tipud”, ütleb Toome. “Huvi festivali vastu on täiesti võrreldav eelmiste aastatega - umbes pooltele lavastustele on veel võimalik pileteid osta, teine pool on juba praeguseks välja müüdud.”

Lisaks põhiprogrammile on festivalil ka metaprogramm, mis koosneb peamiselt etendusejärgsetest vestlustest teatritegijatega. “Tahame pakkuda nii tegijatele kui vaatajatele võimaluse omavahel mõtteid vahetada ja etendusejärgne vestlus on selleks hea võimalus. Loodetavasti on just see üks festivali olulisest lisaväärtusest”, ütleb Hedi-Liis Toome.

Teatri Must Kast kutsel jõuab Tartusse Draamale Sõltumatu Tantsu Lava ja Zuga Ühendatud Tantsijate koguperelavastus „2 + 2 = 22”, Tartu Uus Teater on kutsunud Kanuti Gildi SAALi lavastuse „Lighter Than Woman”, Vanemuine Eesti Draamateatri „Linnade põletamise”, Karlova Teater VAT Teatri „Kosmilised saialilled”, Eesti Rahva Muuseumi kutsel tulevad festivalile kaks Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias valminud lavastust - Johanna Anett Toomeli „A Place Called Unknown” ja Anumai Raska ning Katariina Undi „raska/unt/unt/raska”.

Lisaks etenduvad Draama programmis Tallinna Linnateatri “Vihmausside elust”, Kellerteatri “Emilie Sagée”, Karlova Teatri “Minu haukuv koer”, Theatrumi “See laps”, VAT Teatri “Kauka jumal” ja Vanemuise “Naiste kool”.

Käesoleva aastal esietendunud lavastustest on festivali kavas Endla Teatri “Tango” ja koosluse Epner/Kangro/Ulfsak uuslavastus. Festivalil esietendub Musta Kasti uuslavastus “Memm”, lavastajaks Maret Tamme.