FOTOD | EKA Galeriis näeb Rahu kinost päästetud freskopannood

EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna professori Hilkka Hiiopi sõnul on tore, et fresko on jõudnud ringiga tagasi EKA-sse: “Dolores Hoffmanni freskopannoo “Hommik” oli tema lõputöö. Ta oli EKA tudeng ja hiljem ka õppejõud ning nüüd on EKA tudengid need, kes seda freskot Rahu kinos lahti võtsid ja päästsid.” Kui 2019. aastal amortiseerunud kinohoonet lammutama hakati, võttis EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond missiooniks pannoo vähemalt osaliselt päästa – ligikaudu pool maalingust demonteeriti ja säilitati ning osa sellest on tänaseks jõudnud EKA muuseumisse.