FOTOD | ERSO avab uue hooaja nii Estonias kui ka virtuaalses kontserdisaalis

“See, et maailm Beethoveni 250. sünniaastapäeval just selline välja näeb nagu praegu, on tegelikult väga beethovenlik,“ räägib orkestri uus peadirigent ja kunstiline juht Olari Elts. Ta mainib, et hooaega alustatakse Beethoveni 3. sümfoonia "Eroica" ja viiulikontserdiga ning kevadeks on kavatsus ette kanda kõik Beethoveni olulisimad sümfooniad. “Detsembris, täpselt Beethoveni ja muidugi ka ERSO sünnipäeva ajal, kõlab kontsertettekandena Beethoveni ainsa ooperi esmaversiooni "Leonore" Eesti esiettekanne. Ühtlasi kergitame saladuskatet faktilt, et Beethoven tegi koostööd Eestis tegutsenud teatriajaloo ühe skandaalseima figuuri August Kotzebuega,“ mainib Elts, tutvustades ühisprojekti muusikaakadeemia lavakunstikooli ja sümfooniaorkestri ning Eesti Filharmoonia Kammerkooriga. “Ees on ootamas palju head muusikat, suurepäraseid dirigente ja soliste. On hea meel, et ERSO on olnud parimates võimalikes kätes ning et meil on ka edaspidi palju võimalusi osa saada aupeadirigent Neeme Järvi hiilgavatest kontsertidest ja musitseerimisest,“ lisab Elts.