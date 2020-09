FOTOD | Fotografiskas avati sürreaalne näitus ääretagustest paikadest

Erik Johansson on öelnud, et isegi kui maailmad, mida ta loob, on tihti võimatud, siis soovib ta tekitada tunde, et need võivad ikkagi eksisteerida. Fotograaf alustab iga projekti joonise visandamisega, misjärel valmistab ta vajalikud dekoratsioonid ja leiab sobiva võttepaiga. Seejärel pildistab kunstnik kõik fotol olevad detailid üles ning digikollaažina muutuvad jutustused piltideks.

Johanssoni looming on tulvil optilisi illusioone, mis juhivad vaataja jäneseurust maailma, kus eespool tähendab tagumist ning millegi haaramiseks ei saa aru, kui palju tuleb ettepoole kallutada. “Need on minu lood maailmadest, mis ühtaegu eksisteerivad ja ei eksisteeri. Need on pildile püütud hetked reaalsetest sündmustest, näitamaks vaatajale, mis tunne on neis viibida. See on lähivaade minu reaalsusele,” selgitab fotograaf oma loomemaailma.