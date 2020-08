FOTOD | Ilmus järg eelmise aasta menukaimale lasteraamatule

Maxima Eesti ideest sündinud ning koostöös kirjastusega Päike ja Pilv valminud raamat on järg eelmise aasta menukaimale Eesti raamatule „Minu Eesti seiklus!“.

„Maxima tegelusraamatutest on saanud omamoodi sündmus, mida Eesti pered pikisilmi ootavad. Raamatu lahendamiseks vajalikud kleepsud on igal aastal muutunud harulduseks ning kleepsude hankimiseks loodi sotsiaalmeedias lausa eraldi kommuunid, kus ühise eesmärgi ja hobi nimel said omavahel tuttavaks perekonnad Narvast ja Saaremaalt,“ rääkis Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Janne Laik.