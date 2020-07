"Tähelepanu, vaikus... Kus mu osatäitja on? Tule ruttu, võte algab!"

Kiirel sammul astub mööda arhailist munakivitänavat kaamerate suunas kadunud taustanäitleja, jalas terava ninaga nahast sussid, tolmune punane keep ja sulega mütsilotu. Nagu kõigil osatäitjatel, on ka tema nägu ja käed grimeeritud määrdunuks.

Käes on kolmas võttepäev eesootavast kaheksakümnest. "See võtab juba Hollywoodi mõõtmeid," naerab produtsent Kristian Taska.

Ehkki võiks arvata, et vanalinnas on lihtne leida keskaega sobivaid võttepaiku, siis Aida tänav on üks väheseid, kus on säilinud vana munakivisillutis. "Ega me ei saa ju filmida 15. sajandi sündmusi tänaval, millel on sümmeetrilised ja ümarad munakivid."