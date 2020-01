FOTOD ja VIDEO | Estonias jõuab lavale operett "Krahv Luxemburg"

Vürst Basil Basilowitsch armastab lauljatar Angèle Didier’d, kuid ei saa temaga madala seisuse tõttu abielluda. Seepärast teeb ta pakkumise laostunud krahv Renéle (krahv Luxemburg) abielluda naisega, kelle nägu ta ei näe ning lahutada temast kolme kuu pärast. Nõnda saaks Angèle tiitli ja vürst võiks temaga abielluda. Tehingu eest pakub ta krahvile pool miljonit franki. Pulmade ajal lahutab krahvi ja tema müstilist pruuti sirm, kuid hiljem kohtuvad nad taas ja armuvad. Teadmata, et nad juba on abielus, usuvad mõlemad, et nende suhtel ei oleks tulevikku. Kuid nagu operetis ikka, saabub õnnelik lõpp ka kõige keerulisemates oludes!