FOTOD | Jaan Krossi kirjandusauhinna pälvis Viivi Luik

Eesti Kirjanike Liidu esimehe Tiit Aleksejevi sõnul seisneb Jaan Krossi suurus esmajoones tema säravas sõnameisterlikkuses. „Kross on tõestanud end prosaisti, luuletaja, näitekirjaniku ja tõlkijana. Ajaloolise romaani autorina on tal eriline oskus oma tegelasi lugejale lähedaseks kirjutada, nende inimlikke tahke avada.“ Aleksejevi sõnul lisandub sellele ka missioonitunne. „See on sund kirjutada Eesti lugu, otsida selleks ainest Eesti ajaloost, mis on Jaan Krossile midagi enamat kui eestlaste lugu.“