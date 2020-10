Raun Juurikas komponeerib elektroonika, jazzi ja klassikalise muusika piirimail kulgeva teose, mis keskendub ilule: "Ilu sünnib armastusest olemasoleva vastu, olgu see siis igavikuline konstant või huvitav evolutsioon, ja just see oma eeterlikkuses inspireerib ka muusikat."

28. jaanuaril 2020 möödus 200 aastat päevast, mil Saaremaalt pärit admiral F.G. von Bellingshausen silmas Antarktikat. Ajaloolise avastuse tähistamiseks ning polaaralade muutumisele tähelepanu tõmbamiseks kordas grupp Eesti ettevõtjaid ja teadlasi mootorpurjelaeval Admiral Bellingshausen ekspeditsiooni Kroonlinnast Antarktikasse. Sellest retkest kirjutatakse raamatuid ja täiendatakse muuseumikogusid. Jazzkaare publikul on võimalus nautida sellel reisil jäädvustatud imekaunist audiovisuaalset materjali, millest inspireerituna komponeerib mitmekülgne jazzmuusik Raun Juurikas elektroonika, jazzi ja klassikalise muusika piirimail kulgeva teose „Antarktika 200“. Helilooja sõnul ei keskendu ta teadusele ega poliitikale, vaid ilule: „Ilu sünnib armastusest olemasoleva vastu, olgu see siis igavikuline konstant või huvitav evolutsioon, ja just oma eeterlikkuses saab inspireerida ka muusikat.“

Jäine hiiglane on hakanud ärkama – võimalik, et pöördumatud kiired muutused Antarktikas tekitavad küsimusi ja ka hirme. Oleme harjunud, et miljonite aastate jooksul moodustunud jää on midagi püsivat, aga ometi võib nüüd olla saabunud hetk, kus tasakaal sulab ning peame harjuma uue, korrapäratuma ja hõljuvama seisundiga. Veel on huvitav tõmmata paralleele muusikalise kaaluta oleku kohta: Antarktika on eikellegimaa ja samas meie kõigi oma.

Raun Juurikas on õppinud klassikalist klaverit ja jazzmuusikat ning lõpetanud EMTA-s kompositsiooni eriala. Teda tuntakse põnevate elektrooniliste kõlamaailmade loojana, arranžeerija ja avara profiiliga muusikuna. Duos BRAUN teeb ta koostööd Šveitsi löökpillimängija Brian Quinniga, kes tuuritab jazzi suurkujudega, vendade trioga Q3 ja mitmete Eesti artistidega. Eesti muusikasõpru on korduvalt rõõmustanud ka maailma üks säravamaid ja isikupärasemaid trompetiste ning improvisaatoreid – norralane Arve Henriksen. Henriksen viib kuulaja helimaailma, kus puuduvad piirid, riigid ja žanrid. Esmakordselt esines trompetist Jazzkaarel aastal 2004 ansambliga Supersilet ja 2011. aastal Tallinnas kultuuripealinna programmi raames. Spetsiaalselt valmisid selleks kontserdiks nii klaaspillid kui ka eriline uudislooming. 2016. aastal musitseeris ka Trio Medivialiga ning 2018. aastal Jõulujazzil Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Robert Jürjendaliga.

„Antarktika 200“ valmis koostöös Eesti Meremuuseumi ja Thetis Ekspeditsioonidega – Admiral Bellingshauseni ekspeditsiooni korraldajatega.