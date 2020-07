Rahvusvahelisele ja kodupublikule on Kris Lemsalu tuttav kui kunstnik, kelle portfoolios on rida tunnustust toonud projekte nimekatest kohtadest üle maailma. Lisaks Eesti esindamisele 2019. aasta Veneetsia biennaalil on Kris üles astunud soolonäitustega Goldsmiths CCAs Londonis (2018) ja Secessionis Viinis (2018) ning osalenud DRAFi performance’ite õhtul Londonis (2017). Kunstnikku ja muusikut Kyp Malone’i tunneb muusikapublik Brooklynis 2001. aastal asutatud bändi TV On The Radio lauljana ning ansamblite Rain Machine ja Ice Balloons võtmeliikmena. Kyp on oma muusika abil tänavu toetanud nii kevadel Ameerikas lahvatanud tsiviilrahutuste laines loodud kogukonna-algatusi kui pandeemias tugevalt kannatanud väikeseid kultuuriorganisatsioone New Yorgis. Kai kunstikeskuse näitus on maineka paari esimene ühine projekt Eestis.