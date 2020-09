FOTOD | Kirjandusfestival Prima Vista pidas Tartu Raekoja platsil raamatulaata

“Raamatulaat on aastaid olnud üks meie festivali enim külastatud üritusi,” tõdes festivali raamatulaada korraldaja Elena Sipria-Mironov. “Kuigi koroona-aeg on ka meie ettevõtmist natuke ümber kujundanud ja sel aastal paiknevad kõik kirjastused ühe suure telgi asemel eraldi väiksemates telkides, loodame, et kirjandushuvilisi, kes tahaks enda kodust raamaturiiulit täiendada, jagub teisipäeval hiliste õhtutundideni.”