FOTOD | Kivirähki "Rehepapi" 20. sünnipäeval ilmus uus illustreeritud väljaanne

Andrus Kivirähki romaani "Rehepapp ehk November" 20. aasta juubeliks ilmus eriväljaanne, mille on illustreerinud Jüri Mildeberg. Tähtsa päeva puhul peeti täna pidu Balti jaamas asuvas Humalakojas.

Romaan eesti rahva raskest elust mõisahärrade rõhumise all. Rängas olukorras ei jää rahval muud üle, kui krabada endale kõike, mida kätte saab, olgu siis naabri sahvrist, mõisaaiast või teede ristmikul vanakurja käest. Loomulikult on mängus ka kõiksugused kratid, tondid ja kollid, kes varitsevad põõsas, silmad põlemas, et paljukannatanud külainimestele veelgi enam kurja ja kahju tekitada.