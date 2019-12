FOTOD | Kolm kunstitudengit pälvisid 3000-eurose Wiiralti stipendiumi

Wiiralti nimelist stipendiumi makstakse kunstniku teoste kasutamise eest riigile kogunenud autoritasudest. Ühe stipendiumi suurus on 3000 eurot ning stipendiumiga edendatakse kunstiüliõpilaste õppe- ja loometegevust ning enesetäiendamist.

„Eduard Wiiralt elas kahtlemata omas ajas ja temasarnast rohkem ei tule. Seda enam on stipendiume määrates huvitav avastada aegade sidet, teatud korduvuse paradoksi uuenevas elus. Tänavuste stipendiaatide ja Wiiralti vahel on need seosed täiesti selgelt olemas. Õpingud Pallases, jäägitu pühendumine graafikale, paguluse ja kodumaatuse paine – seda kõike võime leida nii Wiiralti eluloost kui ka tänavuste stipendiaatide seniselt loometeelt,“ arutles kultuuriminister Tõnis Lukas.