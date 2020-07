FOTOD | Kunstnike Liidu aastanäituse 5000-eurose publikupreemia pälvis Erki Kasemets

Erki Kasemets (snd 1969) on kunstnik, kelle loomingusse kuulub isikliku elu dokumenteerimine, polügoonteater, prügikunst ja tegevuskunst, masinad, kineetiline kunst, mängud ja mängureeglite väljamõtlemine, maalikunst ning palju muud. Kasemets on keskkonnakunstnik, kes sageli loob teoseid taaskasutatavatest materjalidest ja peab kunstiteoses peamiseks osalemist, mitte selle tarbimist.

Kevadnäitusel ekponeeritud vertikaaltriipudest teost „Karl Marx ja koaala“ on võimalik vaadelda kahelt poolt: ühelt poolt on kujutis nähtav punases värvigammas ja teiselt poolt rohelises. Teose loomiseks on kasutatud pakenditest lõigatud mooduleid. Autor ise nimetab teost brikollaažiks, mis on täpne, aga ülitagasihoidlik nimetus sedavõrd järjekindlale ja mahukale kunstnikutegevusele nagu Kasemetsal.

Publikupreemia võitja Erki Kasemets: „Kunstnike Liidu korraldatud aastanäitustel on mul olnud võimalus osaleda peaaegu kõigil kahekümnel korral. Igatahes on see aastast aastasse korduv traditsioon pannud aluse iselaadi ajaarvamisele ja -tajule, kus lisaks mööduvate aastanumbrite märgistamisele saab osalemistest ka omalaadne elukaart mõõtev ja mõtestav protsess. Aasta 2020 kevade ja sellest tulenevalt ka kevadnäituse mällusööbivuses pole põhjust kahelda. Füüsilisel kujul mittetoimuda pruukivale näitusele esitatavat tööd lõpetasin eriolukorras. Nüüd, näitusel toimunud valimismängu tulemusest kuuldes, olin üsna sügavalt hämmeldunud. Šokk oli mõistagi positiivne. Mu isiklik konkursikogemus pole just saavutusterohke. See on vahest tekitanud ka kibestumisnoodi kõikvõimalike pingeridade koostamisel ja parimate selgitamisel. Sellekohane skepsis sai aga nüüd hetkega tõsise tagasilöögi ja kevadnäitus lõbusa lõppakordi. Olen südamest tänulik kõigile hääletanutele, näituse korraldajatele ja mõistagi preemia väljaandjatele!“