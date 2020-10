FOTOD | Lennusadamas avatakse näitus ookeanidest ja Läänemerest

„Eesti teadlased osalevad tipptasemel maailmamerd uurivates teadusprojektides, mistõttu on aeg tuua see teema populaarteaduslikus vormis ka meie muuseumikülastajateni,“ ütles Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen.

„Näituse avamisega Tallinnas saab esmakordselt siinsel kontinendil näha Ameerika Loodusloomuuseumi käsitlust sellest, kuidas ja mida on suudetud seletada ookeanide kohta, mille pinnast on uuritud vaid kuni 15 protsenti. Läänemeri seevastu on üks maailma uuritumaid veekogusid ja nii sai Ameerika näituse täiendusena koos viie valdkonna teadlasega loodud ka meie kodumerd tutvustav väljapanek,“ rääkis Urmas Dresen. Ta lisas, et käesolev näitus on Eesti Meremuuseumi teine koostööprojekt Ameerika Loodusloomuuseumiga, mis on USA üks suurimaid muuseume.