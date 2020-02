FOTOD | Maailma pressifoto näitus 2019 jõudis oma ümbermaailmareisil Tallinna

Üle kuue aastakümne on Maailma Pressifoto Sihtasutus (World Press Photo) tegutsenud oma kodulinnas Amsterdamis sõltumatu mittetulundusühinguna. Nüüdseks on Maailma Pressifoto Sihtasutus lisaks sellele, et korraldab maailma kõige mainekamat fotoajakirjanduse konkurssi, ka kogu maailma ulatuslikema fotonäituse eestvedaja ning pakub suurt valikut sellega seotud tegevusi. Igal aastal toimuv maailma pressifoto näitus annab huvilistele võimaluse nautida eelnenud aasta parimaid fotoajakirjandussaavutusi. Näitus stardib iga aasta aprillis Amsterdamist, et suunduda sealt edasi ümbermaailmareisile.

Sel korral esitasid 4738 fotograafi 129 riigist maailma pressifoto konkursile 78 801 pilti. Juhtivatest fotoasjatundjatest koosnev sõltumatu žürii valis välja võidutööd, mis jutustavad tõeliselt olulisi lugusid.

2019. aasta pressifoto konkursi nominentide seas on 43 fotograafi 25 riigist: Austraaliast, Belgiast, Brasiiliast, Kanadast, Tšehhist, Egiptusest, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Ungarist, Iraanist, Itaaliast, Mehhikost, Hollandist, Norrast, Filipiinidelt, Portugalist, Venemaalt, Lõuna-Aafrika Vabariigist, Hispaaniast, Rootsist, Süüriast, Türgist, Ühendkuningriigist, Ameerika Ühendriikidest ja Venezuelast. Nominentidest 14 ehk 32 protsenti on naised, mida on märksa rohkem kui veel 2018. aastal, kuid naisfotograafe oli tunnustatute seas 12 protsenti.

Sõltumatus žürii valis maailma aasta pressifoto auhinnale kandideerinute lühinimekirja kuus pilti: Mohammed Badra (Süüria) foto pealkirjaga „Väidetava gaasirünnaku ohvrid Ida-Ghoutas abi saamas“; keskkonnafotode kategoorias Marco Gualazzini (Itaalia) pildi „Almažiiri poiss“; nüüdisaegsete teemade kategoorias Catalina Martin-Chico (Prantsusmaa/Hispaania) töö „Rasedus pärast FARCi lapsesaamise keelu lõppu“; uudisfoto kategoorias Chris McGrathi (Austraalia) pildi „Jamal Khashoggi kadumine“; sündmusfoto kategoorias John Moore’i (Ameerika Ühendriigid) töö „Nuttev tüdruk piiril“; keskkonnafotode kategoorias Brent Stirtoni (Lõuna-Aafrika Vabariik) pildi „Akashinga – vaprad naised“.

Fotokonkurss „Minu aasta foto“

Madalmaade Kuningriigi suursaatkond, Overall Eesti, EPFL ja Postimees korraldavad fotokonkursi „Minu aasta foto“. See on saanud tõuke maailma pressifoto konkursi püüdlusest viia inimesed lugudeni, mis on olulised, aga ka maailma pressivabaduse konverentsist, mida üheskoos korraldavad 22.–24. aprillil Haagis Madalmaad ja UNESCO.

Kuidas konkursil osaleda? Tee pilt, mis on sinu aasta foto. Pane kirja lühike lugu: mida see pilt tähendab sinu jaoks ning miks see on oluline? Postita see oma Facebooki või Instagrami kontole, kasutades järgnevaid märksõnu: #WPPh2019 #worldpressphototallinn2019

Konkurss toimub 11.–27. veebruaril 2020 osana maailma pressifoto näitusest. Iga päev valitakse välja üks võidupilt, mis postitatakse ka Madalmaade Kuningriigi suursaatkonna Facebooki-lehele. Kõigi päeva parimate fotode seast valib konkursi korraldajatest koosnev žürii 28. veebruaril 2020 välja üldvõitja.

Konkursil saab osaleda kuni 27. veebruarini ning võitja saab auhinnaks Canoni kaamera.