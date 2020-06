„Laululavalt lahkunuile“ on paik Metsakalmistul, mis oma vaikuses ühendab üle aja ja üle ilma kõiki muusikuid, kes on oma ande laulupidudele pühendanud. Hetke kaunistas oma muusikaga kammerkoor "Head Ööd, Vend" Pärt Uusbergi juhatusel.

Dirigent Heli Jürgenson, kes sellise mälestusmärgi rajamise mõtte algatas, ütleb, et kunstnik Kirke Kangrole oli inspiratsiooniks koorirahva poolt armastatud laulupeokantaat „Laulu algus", mille Veljo Tormis kirjutas Hando Runneli sõnadele 1969. aasta juubelilaulupeoks. Autori kavandi järgi raiuti kantaadi võimsad algusnoodid helivõngetena kivisse. „Tasakaalukas, suursugune, dünaamiline ja võimas, nagu see muusikapala, seisab Metsakalmistul graniidist kunstiteos,“ nendib Jürgenson ja lisab: „151 aasta eest toimus 18. juunil Tartus esimese laulupeo esimene kontsert. Täna koguneme meie Metsakalmistule, et oma kogukonnaga pühitseda sisse see kaunis kunstiteos. Et me kõik saaksime siin nii täna kui ka homme käia avaldamas austust ja tänu kõigile meie eel käinud õpetajatele ja loojatele. Nii neile, kes puhkavad siin Metsakalmistul kui ka neile, kelle puhkepaik asub siit kaugemal.“