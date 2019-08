FOTOD | Muusikarännak Leigo metsade vahel ühendab Tõnu Kõrvitsa muusika valguse ja performance'iga

MUUSIKAJUHT: … kaja, metsa ja vete kohal, kohin, koha puude latvades, mis kaikuma, rõkkama

varjund, värving, nüanss. Heli ja kõla, heliseb, kõlab.

Heli looja. Helilooja. Selline kutse on olemas. See tähendab joonte maha märkimist, maha joonistamist. Ja nende joonte vahel, selles sängis hakkab voolama jõgi. See on helide jõgi. Raske öelda, kas need noodid voolavad helijärve või helimerre, aga see jõgi ei püsi, ta liigub. Me võime spekuleerida, kus on tema allikas. Heliloojas, või meis, meie hinges, või meist väljaspool. Meie kujutluses. Peas.

Kui öeldakse, et maailm on hall ja kõik värvid on valguse murdumine. Siis kas on ka kõik helid - helide murdumine. Nende põrkumine vastu kive selle jõe põhjas ja kallastel. See on ilus nii mõelda. Ilus heli, ta murdub ja see murdumine tekitab meis tunde ja me hakkame seda heli veel rohkem tundma ja armastama. Tema murdumise ja selle kurbuse pärast, mida meis tekitab meie endi murdumine koos temaga.

(Tekst lavastusest)