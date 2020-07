FOTOD | Open House Tallinna ekskursioonid toovad huvilised enam kui 30 põnevasse pealinna paika

Kuigi Londonist alguse saanud arhitektuurisündmus on levinud viiele kontinendile, on selle mõte avada elanikule oma kodulinn – see on kohalik üritus kohalikule inimesele. Open House’i programmis olevaid ekskursioone juhivad vabatahtlikud kultuuri- ja arhitektuurihuvilised giidid, kes on professionaalide abiga endale koha ajaloo ja arhitektuuri selgeks teinud ning saanud ka lühikoolituse giiditöö alal. Lisaks eestikeelsetele ekskursioonidele pakub Open House Tallinn sel aastal ka venekeelseid ekskursioone Linnahalli, Porto Francosse, Vene Kultuurikeskusesse ja Kultuurikatlasse.