FOTOD | Palju õnne! Lasteajakiri Täheke tähistas oma 60. sünnipäeva

Täheke sündis vanema venna – ajakirja Pioneer tiiva all. Uus ajakiri mudilastele – nii teda tookord kustuti - sai lugejate hulgas kiiresti populaarseks. Kõige suuremad tiraažid on ulatunud ligi 80 000 eksemplarini (möödunud sajandi kaheksakümnendate aastate lõpul).

“Kui Pioneer (hilisem Põhjanael) on üheksekümnedate keskel ilmumise lõpetas, siis Täheke ilmub ikka vaprasti edasi,” ütleb Tähekese petaoimetaja Ilona Martson. “Tegemist on Eesti lastekirjanduse ühe alussambaga, siit on saanud alguse suur hulk tänapäeva lastekirjanduse klassikat”.

Aja jooksul on Tähekeses astunud üles peaaegu kõik eesti lastekirjanikud ja illustraatorid. Omamoodi traditsiooniks kujunes, et enne uue raamatu ilmumist avaldati katkendi Tähekeses. Nii nägid just Tähekeses ilmavalgust Pille-Riin, Sipsik, Topi, Klaabu, onu Ööbik, Londiste, Kunksmoor, Naksitrallid ja veel paljud muud tegelased. Samuti avaldas Täheke esmakordselt paljud luuletused, mis kuuluvad tänaseks meie lastekirjanduse kullafondi – olgu sellesks siis “Muti metroo”, “Pinni ja Panni”, “Karu-Mõmmi unelaul” või “Mull-mull-mull-mull väiksed kalad.”

Sama traditsioon jätkub ka tänapäeval ja tänu sellele on Tähekesest alguse saanud läinud Kristiina Kassi, Andrus Kivirähki, Piret Raua, Aino Perviku, Kairi Loogi, Markus Saksatamme, Kadri Hinrikuse. Wimbergi, Veiko Märka jt autorite raamatud.

Väga populaarsed olid algusest peale ka Tähekese meisterdamise leheküljed ning muidugi rubriik „Teeme lahti postipauna“, kus avaldati laste joonistusi, jutte ja luuletusi. Näiteks olid Tähekese noorteks autoriteks kuuekümnendatel aastatel Urmas Kibuspuu, Jüri Krjukov, Rein Raud, Meelis Milder ja Signe Kivi, seitsmekümnendatel aastatel Kati Murutar, Marika Korolev, Kärt Tomingas ja Helar Osila, kaheksakümnendatel aastatel aga Piret Raud, Kirke Kangro, Sven Mikser ja Jaak Mae.

Eesti Vabariigi ajal on Täheke säilitanud küll oma erilise formaadi ja traditsioonilised rubriigid, kuid üritab ajaga kaasas käia. Ajakirja annab välja SA Kultuurileht, nagu ka paljusid teisi pika ajalooga olulisi kultuuriväljaandeid.

Ajakirja peatoimetaja on Ilona Martson, toimetaja on Kadri Hinrikus ja kunstiline toimetaja Priit Rea ning see on jätkuvalt suunatud 5-10 aasta vanusele Eestimaal elavale lapsele.