XXVII aktinäituse "Mees, Naine, Lend" kuraatori Mark Soosaare sõnul sündis Andrzej Strumillo maalisari LOT (Lend) 2016. aastal ja seda saadab autori värsspoeem, mis paljastab inimese hinge armastusest alatuseni ja edasi puhastumiseni. "Maalisari on loodud ilmses usus, et ükski inimene ega ka rahvas ei pääse viimsest kohtupäevast, kui külvatakse kurja ja hävingut oma kaasaegsetele. Nii mõistan mina Andrzej Strumillo sõnumit. Et aga tegemist on surematu mesitriteosega, siis on selles igal kunstisõbral piisavalt ruumi oma mõtterännakuks," selgitas Soosaar.