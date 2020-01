FOTOD | Pärnus avati Fotofestil korraga kaheksa näitust

Sandra Jõgeva isiknäitus “Seitse surmapattu” Pärnu Keskraamatukogus analüüsib iroonilises võtmes väikses Eesti kunstimaailmas ette tulevaid konflikte, tülisid ja arusaamatusi. Selle tõeliseks põhjuseks on enamaltjaolt võitlus väheste ressursside pärast ning korruptiivsed meetodid, mille abil neid võitlusi võita püütakse. "Seitse surmapattu" illustreerib olukorda, millesse kunstnik on sattunud süsteemsetele vigadele viidates ja kunstimaailma valupunktidel sõna võttes. Peale avalikke väljaastumisi on ta pälvinud mitmete juhtivate kunstiinstitutsioonide esindajate pahameele. Vahvlipaberile trükitud fotode kaudu on nüüd on kistud publiku ette nii reaalseid isikud ise kui ka probleemikirjeldused.