„Kunst on vaba, ütleb põhiseadus. Kuid juurdepääs kunstile pole seda kahjuks sugugi mitte. Kuidas ikkagi tajuda Ants Laikmaa maali „Vaade Caprilt“, Arvo Pärdi tintinnabulit, mõnda skulptuuri, tikandisse või videotaiesesse kätketud sõnumit, kui vastavad meeled ei tööta? Kuidas pääseda näitusele, kuhu viib kitsas trepp, kuid ainsaks liikumisvahendiks on ratastool? On liigutav, et peagi avatav näitus püüab – loodetavasti edukalt – nii mõnegi ületamatuks peetud takistuse ületada,“ lisas õiguskantsler Ülle Madise.