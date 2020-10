FOTOD | Sirp 80! Telliskivi linnakus avati fotonäitus Sirbi portreedest

Kultuuril on alati kaks nägu, lisaks loomele ka looja enda nägu. Piia Ruber on pildistanud kultuurilehe Sirp tarvis 1997. aastast alates inimesi, kelle loomingut, mõtteid ja vaateid on kultuurileht vahendanud ja kritiseerinud. Praegune portreede valik on tehtud viimase 14 aasta fotode hulgast.