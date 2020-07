FOTOD | Solarise keskuses avati samanimeline uus kunstigalerii

Tallinna Biennaali peakorraldaja Andra Orn ütles, et Solaris Galerii on olnud oodatud sündmus. „Eesti kunstimaastikul on laiemale publikule suunatud kunstigalerii avamine väga oluline sündmus ning meil on suured ootused, et uus maalikunstile suunatud galerii meelitaks ligi uut publikut. Solaris Galerii ruumid on juba ise kui kunstiteos ning väärivad eraldi väljatoomist, et inimesed oskaksid märgata,“ rääkis Orn.