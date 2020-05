Mida fotojaht endast kujutab? Milline on aktsiooni ajalugu, kas on olnud ka rahvusvaheline varem?

Fotojaht kujutab endast ühepäevast fotoaktsiooni, mille jooksul jäädvustatakse mitmel pool linnas toimuvat. Seekordsel fotojahil 15. mail jäädvustavad 11 tunnustatud fotograafi – Peeter Langovits, Eve Kiiler, Arno Mikkor, Raul Mee, Daisy Lappard, Meeli Küttim, Andres Teiss, Heiko Kruusi, Egert Kamenik, Raigo Pajula ja Airi Leon – ühe ööpäeva jooksul meie pealinna ilmet ja fluidumit tulevastele generatsioonidele. Tulemused talletatakse “Päev Tallinnas” fotoraamatusse ja virtuaalnäitusse. Live-galerii on jooksvalt vaadatav Delfi Tallinna päeva keskkonnas.

Idee on pärit fotograaf Jüri Vendelini aastatetagusest sarnasest fotoaktsioonist “Päev Tallinnas”, mis toimus viimati aastal 2004. Ürituse nimi laenati maestro enda heakskiidul. Varem korraldati "Päev Tallinnas" fotojahi aktsiooni Jüri Vendelini eestvedamisel väga mastaapselt ja rahvusvaheliselt. Tema sai selle idee 1987. aastal, osaledes USA-NSVL ühisprojektis "Üks päev NSVLiidu elust". Juba 1988 õnnestus korraldada fotoprojekt ka Eestis, osales ligi 70 fotograafi.





Vanalinn ja kesklinn (Andres Teiss) Andres Teiss

Miks vahepeal paus tekkis?

Vahepealsetel aastatel ei leidunud ilmselt kedagi, kes oleks teatepulga üle võtnud. Traditsiooni taaselustamiseks hakkab Fotomuuseum koos Tallinnaga korraldama fotojahti ühel ja samal kuupäeval, 15. mail. Sellega tähistame ka Tallinnale Lübecki linnaõiguse andmise aastapäeva. Nii tekib pildiline ajajoon, mis peegeldab linna kasvamist ja arengut. Tulevikus on põnev uurida, milline Eesti pealinn oli varem ja kuidas on see muutunud.

Sel aastal on maailm muutunud ja mingil määral veel ilmselt ka Tallinnas on meetmete mõju näha. Mida põnevalt seekordselt fotojahilt võivad oodata fotograafid ja tulevane fotode publik?

Fotojahi taaselustamises ongi omamoodi süüdi koroonaviirus, mis on lasknud Tallinna tänavail paista erakordselt tühja ja apokalüptilisena. Õhustik on veel nüüdki teistsugune, seda ajalooliselt kummastavat hetke on omapärane jäädvustada.

Kuidas on fotograafide jaoks viimased kaks kuud möödunud? Kas on mured sarnased teiste loomingulist tööd tegevate inimestega?

Absoluutselt. Tean, et enamik fotograafe on 100% oma töö kaotanud. Neil kes teevad loomingulisi projekte, on samuti olnud olukorrast tingitud probleeme. Ainult mõnedel tootepildistajail on vahest osa tööst säilinud.

Põhja-Tallinn Arno Mikkor

Mis teid ennast on enim inspireerinud (kui nii saab öelda) viimastel kuudel?

Eriolukorrast tulenev situatsioon on pakkunud omapärase olukorraga pildistamisvõimalust ja isikult olen üles korjanud mõned iroonilised hetked, mis pakkusid ainest varumispaanika ainelisteks lavastusteks. Eriolukord on toonud kätte pildistamisteemad. Aga see on muidugi tasuta töö, mida teed tuleviku nimel, ajaloolise hetke jäädvustamise nimel. Fotograafid on missiooniga rahvas, kes tunnetab, et peab erilisi hetki dokumenteerima.

Kristiine ja Mustamäe Heiko Kruusi

Vaata rohkem pilte siit.