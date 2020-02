"Näitust planeerima hakates avastasime üllatusena, et Jaan Krossi looming on tulvil mere ja laevasõiduga seotud motiividest ja kujunditest," rääkis näituse kuraator Maarja Vaino. "Näiteks noore Jaan Krossi või tema romaanitegelase Bathasar Russowi kujutlus sellest, kuidas linn nende selja taga on laev, mille kapteniks nad on. Või luulekogu pealkirjaga "Lauljad laevavööridel"."