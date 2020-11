FOTOD | Teatri- ja Muusikamuuseumis avati näitus Voldemar Panso kirest looduse vastu

Näitus "Loodusemees Panso" näitus on Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi panus, et tuletada meelde see Panso elu veidi unustusse jäänud peatükk. Voldemar Panso armastas öelda, et ta käib looduskaitserahva üritustel õppimas, kuidas teater võiks areneda - kui oleks samasugune "looduserahvale" omane üksmeel, vaikus ja kord. Neilt haruldastelt fotodelt paistab ajastu vaimu, elujanu, uudishimu ja sõprust.