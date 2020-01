Merike Estna – viljakas ringirändamine kaasaegse maalikunsti radadel – võttes kasutusele erinevaid materjale (unustamata lõuendit) ja performatiivseid elemente, loob kunstnik mitmesuguseid ruumikogemusi ning koosolemise rituaale

Sigrid Viir – äratuntava ja originaalse käekirjaga kunstnik, kelle tööde sisu on ühiskondlikult samavõrd päevakajaline kui nende vorm kunstiliselt aktuaalne. 2019. aastal leidis see taas tõestust Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis toimunud suurejoonelisel isiknäitusel „Võltspuhkaja“

Krista Leesi – väga omanäoline tekstiilidisainer ja -kunstnik, kes oma kontseptuaalse ja teravmeelse unikaalloomingu ja praktiliste väikeseeriatega laiendab jätkuvalt eesti tekstiilimaastikku

Edith Karlson – tema teoseid iseloomustab psühholoogiline pingestatus ja lembus sürreaalse vormilahenduse järele – esinemine 2019. aastal silmapaistvate installatsioonide ja objektidega näitustel „Kui ütled, et kuulume valgusesse, kuulume äikesesse“ ja „Sisse, sisse uks on lahti“

Mihkel Ilus – maalimeediumi uuringud, mis läbi mitme näituse on võtnud selle algelementideks lahti ning loonud nende baasil mastaapseid ruumikogemusi

Tiina Sarapu – julge nägemusega klaasikunstnik, kelle installatsioonides ja skulptuurides on klaasi roll olla pigem selge korrastatud ruum või tühjus, mitte ainult materjal

Killu Sukmit, Minna Hint – selge sõnumiga artist-run-space Kraam, mis sidus oma tegevuses kunsti ja aktivismi strateegiaid