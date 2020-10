FOTOD | Vaata, kes pälvisid Muinsuskaitseameti aastapreemiad

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie tõi oma aastapreemiate jagamisel peetud kõnes välja, et kevadine eriolukord pani kultuuripärandile positiivses mõttes suure surve ja ootused: „Inimeste huvi kultuuripärandi vastu oli sellel suvel enneolematult suur – pargid, lossid, varemed, väikemuuseumid ja mõisad nautisid külastajate tähelepanu.“ Tänavused preemiasaajad annavad tema sõnul tunnistust, et meie kultuuripärand on suureks huviks valmis. Eesti on saanud rikkamaks suure hulga silmapaistvalt restaureeritud hoonete, kunstimälestiste ning avaliku ruumi võrra, mida aitavad hoida oma ala tõelised professionaalid ning mitmekesisest elukeskkonnast hoolivad inimesed.