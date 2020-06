FOTOD | Vabamus avati näitus küüditatute helgematest noorusmälestustest Siberis

Autor Johanna Rannula sõnul toetub näitus linadest koosnevale ruumi-installatsioonile “0034 suvine pidu tantsudega karjamaal”, kus näeb esmakordselt seni veel varjul olnud Viiride perekonna fotoarhiivi. Enam kui tosin aasta tagasi annetatud arhiivis on üle kahe ja poole tuhande foto Siberi argipäevast, noorusest, sõprusest ja eluolust, mida külastaja võib ise lapata ja uurida.

“Siberi valge” läbivaks jooneks on valge lina, mis on ühelt poolt helguse ja rahu sümbol, teisalt aga kujunduselement, mida leidub stuudioliku keskkonna loomiseks nii Viiride arhiivi kui ka teistel tolleaegsetel fotodel. Kasutades seda ajastutruud võtet, pildistas kunstnik üles kuus küüditatut just valgete voodilinade taustal.