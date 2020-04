Tehniliselt on tuur ehitatud üles vastavalt sellele, et vaatajatele pakkuda võimalikult autentset elamust, tekitades tunde, et publik on osa näituse n-ö füüsilisest keskkonnast. Näha saab piltide lähikaadreid ja kuulda lugusid, mis on piltide taga. Tuuri kaasatakse ka osavõtjaid, kel on võimalik oma kodudes ekraani tagant kaasa lüüa ja küsida omapoolseid täiendavaid küsimusi kuraatorile või giidile. Lisaks osalevad tuuril kolm külalist, kes edastavad oma küsimused videokõne teel.