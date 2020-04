Helen Sildna: hea lahendus kriisile mitte ainult ei leevenda kahe kuu kahjusid, vaid mõtleb kümme sammu edasi

Lõpuks ei saa aga keegi kompensatsioonide ootuses käed rüpes istuda. Neid, kes saavad selles kriisis haiget, on kahjuks mitmeid. Neid, kes suudavad leiutada uusi teenused ja tegevusmudeleid, loodetavasti ka. Raske on kõigil! Kindlasti kujuneb järgevatel kuudel välja täiesti uusi tarbimisharjumusi, mis ka peale kriisi me seast ei lahku – nii kultuuris kui äris. Ma usun, et kõige rohkem kasu tekib aga iga organisatsiooni- ja ettevõttesisesest süvainventuurist ning pika plaani tegemisest.

Kultuurisektor on nähtavale toonud ka esimesed innovatsioonitegevused erinevate veebiteenuste ja võimaluste näol. Esimene laine striimitavaid kodukontserte on juba vaadatud, ka virtuaalsel galeriituuril olen käinud. See on mõistagi alles algus, usun, et tõeline uuenduste laine on veel tulemas. Eriti oluline on muidugi ka see, et kultuurisõbrad on valmis rahaliselt nendesse uutesse algatustesse panustama.