Kohtume Jüri Reinverega Pärnu muusikafestivalil napilt enne seda, kui ta taas oma kodulinna Frankfurdi poole stardib. Pärnusse sõit on olnud stressirohke, sest lendude peale ei saa kuigi kindel olla. Mitu korda pankroti äärel olnud Lufthansa lendab Tallinna vahet siis, kui lennuk täis saab.

Frankfurdi lennujaama läheduses elava helilooja jaoks oli see kevad erakordne. Õhk muutus klaariks, linnud hakkasid uuesti laulma. „Nagu oleks Saaremaale tulnud,” muigab ta.

Kevadine viirus tõmbas muusikute praktilistele toimetustele kriipsu peale. Kuidas see aeg loomingule mõjus?

Loomingus on vaja väga palju oskusi, eriti kui sa vähemalt pingutad, et seda hästi teha. Ja ega need oskused kao kuhugi. Mina ei usu, et inspiratsioon oleks vältimatu eeldus heale tööle. Pigem on vastupidi, ta on kingitus, kui ta tuleb. Olles kirjutanud nii kammerteoseid kui ka oopereid, elanud paljudes riikides, töötanud kiiresti ja aegalselt, õpib tasapisi, et töö tegemiseks ei ole olemas teatud hulka eeldusi, vaid tööd peab oskama teha oma sügavamast olemusest. See ei sõltu ümberkaudsetest inimestest ega ümbritsevast elust.