Henrik Kalmet: mis siis, kui eriolukorra hirm jääbki inimestesse?

Laupäeval toimub Kultuurikatlas Kinoteatri heategevuslik etendus „Eriolukord ruudus”. Või õigupoolest etendused, sest kaks esimest on loo trükkimineku ajaks juba välja müüdud. Igale etendusele „mahub” 1000 inimest ja kui piletiostjaid jagub, on Henrik Kalmet valmis kasvõi 24 tundi järjest etendusi andma. 30-minutilise püstijalakomöödia ajal on saalis ainult Henrik Kalmet. Tehnikud ja publik on ajakohaselt kodus arvutite taga. Etenduse teema välja mõtlemiseks pole tarvis Sherlock Holmesi nutti. Räägib see eks ikka sellest, mis praegust erakordset aega ja sellega toimetulemist puudutab.

Oskad esile tuua, mis on sinu elus praegu teistmoodi?

Päevad on mõnes mõttes ühetaolisemad. Ja näiteks päeva söögikorrad on vähenenud kahele, sest energiat ei kulu nii palju kui varem. Ent eelmisel nädalal rõõmustasin pärast proove: jess, nädalavahetus! Ümbritsevad inimesed vaatasid, et mõnitad või? Mis pikast nädalavahetusest sa räägid – märtsi keskpaigast loed seda või?

Praegu on inimeste vahel suur kontrast. On neid, kellel on palju vaba aega ja ei tea, mida sellega peale hakata. Ent on ka lapsevanemad, kellel on tulnud e-koolis õpetajaks hakata ja kes küsivad, millal see kõik ometi lõpeb!? Või siis vaatad pilte vanalinnast, kõik on tühi, kedagi kuskil ei ole. Teisal lähed toidupoodi ja näed, kuidas inimeste pea plahvatab kogu sellest geomeetrilisest mõtlemisest. Paar päeva tagasi olin bensiinijaama poes. Üks naine tuli ukse peale, vaatas sisse, nägi, et eri nurkades on inimesed ja kõik proovivad oma kahe meetri koreograafiat teha. Oli näha, et ta kalkuleeris oma peas olukorda, sai aru, et ei suuda seda liikumist võrrandisse panna, keeras ümber ja läks minema. Ma arvan, et see ei olnud hirm, et ei suuda inimeste lähedal olla, vaid arvutusprotsess, mille lõpuks mõtled lihtsalt: ah, las ta jääb… Tänaval vaatan, et vanem inimene kõnnib aeglaselt ees. Mõtlen, et püüan paari kiirema sammuga mööda minna. Kiirendan. Ta saab aru, et keegi tuleb lähemale, kiirendab omakorda. Siis tuleb keegi kolmas vastu ja lõpuks oleme kolmekesi tänaval koos, igaüks hoiab hinge kinni ja haarab desinfitseerija järele.