HÕFF-i juht: teeme ikka sama festivali, ainult seekord virtuaalselt

Festivalid on koroonakriisi tõttu läinud eri teid. Laias laastus on kolm varianti: jätta ära, lükata edasi või kolida veebi. Mõned „suured kalad” on öelnud, et nemad veebi ei koli, ent üha enam festivale seda siiski kas osaliselt või täies mahus kaalub. Sel reedel, laupäeval ja pühapäeval on kõigil õudus- ja fantaasiafilmide fännidel võimalik osa saada esimest korda veebis toimuvast Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalist (HÕFF). Kuidas filme vaadata saab? Mida pakutakse peale filmide? Kuidas saab kohtuda filmitegijatega?