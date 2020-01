HÕFF toob laiema publiku ette elevust tekitanud Eesti märulifilmi

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toob esimest korda laiema publiku ette kodumaise märulifilmi „Õiglus”. Täpselt kolme kuu pärast algava festivali passid on juba müügil.

Novembris esilinastunud ja seni vaid kitsas ringis näidatud õhinapõhise märulifilmi „Õiglus” on kirjutanud, lavastanud ja produtseerinud saatest „Eesti selgeltnägijate tuleproov” tuntud Toomas Aria. See räägib ebaõiglaselt vangis istunud Ahtost, kes tahab pärast vabanemist taastada õigluse. Ahtot kehastab Aria ise. Filmi on juba hakatud nimetama kultuslikuks.