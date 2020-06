Hoiatusromaan sellest, kuidas rõõmsast hingest elumahl välja imetakse

Kui Peter Handke 2019. aasta Nobeli kirjandusauhinna pälvis, tekitas see paljudes hämmastust ja isegi šokki. Kuidas on võimalik anda maailma kõige olulisem kirjandusauhind inimesele, kes pidas kõnet sõjakurjategija Slobodan Miloševići matustel? Ja on üldse avaldanud Jugoslaavia sõdade kohta kahtlaseid arvamusi? Kui kirjanduslik geenius kannatab poliitilise lühinägelikkuse all, kas siis ikkagi tohib talle nii tähtsat auhinda määrata?

Eesti keeles on Handket ilmunud varemgi, kuid nüüdne „Soovideta õnnetu” on Handke meistriteos – lühike, aga sisult seda tummisem. „Soovideta õnnetu” on autobiograafiline jutustus Handke sloveeni päritolu emast, kes sooritas enesetapu. Kirjanikust poeg, tollal vaid 30-aastane, koondab oma leina palavikuliseks tour-de-force’iks, mis üritab uurida, miks kujunes ema saatus just selliseks. Teele jäävad ka natsism, teine maailmasõda, sõjajärgne Berliin.