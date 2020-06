Illegaalselt seintele joonistajad: kui rikud seadust, peab see olema väga hästi läbi mõeldud

„Et maalingu tegemine ise on illegaalne, ei tee kunsti halvemaks. Kui meil linnas on mingi mahajäetud maja, kus omanik pole kümme aastat lillegi liigutanud, siis sa võid sinna lilled peale joonistada. Kuigi seaduse järgi tegelikult ei tohi,” ütleb Tartus 11 aastat tänavakunsti festivali Stencibility vedanud Sirla. Tänavakunstnike manifesti üks punktidest kõlabki: teguse südametunnistuse, mitte seaduse järgi!

Kohtun temaga Tartu kalamajalikus Karlova linnaosas. Festivali peakorter asub vanas, veidi squat’ilikult mõjuvas vanas puumajas. Hoone esimesel korrusel elab Sirla ise, teisel korrusel on aga kunstnike ateljeed.

See hoone on Tartu tänavakunsti üks keskuseid. Tartu ise on aga ilmselt Eesti tänavakunsti keskus.