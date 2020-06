"Inimese hääle" kolmele etendusele müüdi sama palju pileteid, kui oleks müüdud ära jäänud suvelavastusele

"Üldjoontes suutsime vaatamata covid-piirangutele anda etendusi sama suurele vaatajaskonnale kui oleksime lavaaugus koos kõikide lisakohtadega (mahutab 300-500 vaatajat) ilma piiranguteta suutnud. Selles mõttes võib eksperimenti pidada igati õnnestunuks, et teater leidis viisi toimida ja publik võttis selle hästi vastu ja nagu kuulda, on kõik kogemusega väga rahul," sõnas Küppar.

Jean Cocteau "Inimese hääl" etendus esmakordselt 1930. aastal Pariisi teatris Comédie-Française. Selle põhjal on valminud ka film ja ooper. Ameerika televersioonis aastast 1967 mängis Naise osa Ingrid Bergman, 1990. aasta ETV telelavastuses Ines Aru ja 1993. aasta Eesti Raadio kuuldemängus Anu Lamp. Eesti teatrilaval on see etendunud 1978. aastal Endlas (lavastuses "Ma armastan"), esitajaks Siina Üksküla. Tallinna Linnateatri lavastuses astub üles Evelin Võigemast.