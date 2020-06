INTERAKTIIVNE KAART | Vaatamata piirangutele etendub Eesti eri paigus 30 lavastust

"Kapten Mihkel"

Purjelaevade taglastuses on selline tross – tormivaier. Sellest saab kinni hoida, et torm inimest pardalt merre ei kannaks.

Iga inimese elus on omad „vaierid“ – need aitavad püsida elumere pardal– vanemad, armastus, sõbrad, lapsed – igaühel oma.

Tragikomöödia „Kapten Mihkel“ peategelasel on peale selle kõige veel üks tähtis „vaier“ – huumorimeel, mis aitab üle elada kõige keerukamaid elutorme.

Lavastus on valminud Juhan Smuuli teoste põhjal.

Autor-lavastaja Damir Salimzianov (Udmurtia), Kapten Mihkel on Argo Aadli.

Üle Eesti 14. juuli kuni 23. august. (R.A.A.A.M)