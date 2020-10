Kui Kristjan Randalu (42) ja Vaiko Eplik (39) Kristjani kodus kokku saavad, on tuba täis ühelt poolt sõbralikku lõõpimist ja teisalt pragmaatilist planeerimist. Senist koostööd kirjeldades ei väsi nad teineteist kiitmast ja tundub, et kahe väga erinevast maailmast pärit muusiku loomingust nauditava terviku sõlmimiseks lähebki vaja eelkõige vastastikust austust. Nii mõnegi arutelu keskel esitavad mehed teineteisele lisaküsimusi ja nii saab omavahel selgeks räägitud näiteks seegi, mille põhjal Kristjan üldse Vaiko lood välja valib. Olgu öeldud, et üldises mõttes töötavad hästi oma lihtsuses võluvad lood, mis pakuvad võimalusi edasiarendusteks. Või nagu Vaiko kahe muusiku ühise loomeprotsessi metafoori tasandil kokku võtab: „Minu loominguline materjal on nagu toiduained ja Kristjan kokkab. Koos serveerime.”