INTERVJUU | Tallinnas kerkib ehitis, mille jaoks ei kasutata ühtegi paberil projekti

Austraaliast pärit Gwyllim Jahn on Tallinna Arhitektuuribiennaali peateose, installatsiooni „Steampunk” üks autoreid.Mille poolest ehitusel kasutatav liitreaalsuse tehnoloogia eriline on?

Me ehitame seda ainult liitreaalsuse prillide abil, ilma ühegi välja trükitud plaanita. Kogu projekt on olemas kolmedimensiooniliselt, nii et kui liitreaalsuse prillid pähe panna, siis on hoone ehitajatele virtuaalselt näha.

Installatsiooni on kavandanud neli disainerit, mina ja Cameron Newnham Austraaliast ning Soomeen Hahm Design ja Igor Pantic, mõlemad Suurbritanniast. Oleme kaasanud ka insenere. Ehitusel on töötanud umbes 45 inimest, enamik neist vabatahtlikud üliõpilased, mõned neist on siin olnud paar päeva, mõned kaks kuud.