Terminaator annab aastas tavaliselt üle saja kontserdi. Eriolukord sundis neid küll koju jääma, kuid nüüd on ansambel taas hoos, ütleb bändi laulja ja kitarrist Jaagup Kreem.

Terminaatori repertuaaris on üle saja loo ja… kõik on peas?



Jah. Lihasmälu on üks väga hea asi. Teinekord ei mäleta lugu enne, kui suu lahti teed. Kui hakkad mängima, siis mõni nüanss on ehk veidi hapram, aga tuleb! Kõige lahedam on proovida mängida lugusid, mis on 30 aastat vanad. Teised poisid neid küll ei tea, sest ma olen bändi algkoosseisust ainsana järel.

Mida kontsertide kohta ette öelda?