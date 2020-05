Kuidas see lugu, mida nüüd tegema hakkate, üldse tekkis?



Esialgu ma ei plaaninud sellest konkursist osa võtta, aga see jäi kuidagi kripeldama. Sellised konkursid oma piirangutega tegelikult meeldivad mulle väga, nad sunnivad korraks järele mõtlema, end pingutama. Ja see on alati huvitav, selles on midagi inspireerivat. Olen sellistest konkurssidest spontaanselt väga palju osa võtnud.

Nii et ma paningi pea tööle. Siis ühel ühtul helistas mu sõber Tarm Männart ja rääkis oma kurbnaljaka loo, sellest, kuhu ta karantiini tõttu omadega jõudnud on. Tal on lastele mõeldud seiklustuba, mis nüüd on suletud.