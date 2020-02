Jaan Kross tuletab lugejale meelde, et ajaloost pole lihtne selgust saada

Täna on kirjanik Jaan Krossi 100. sünniaastapäev. Eesti kirjanike liit tähistab seda 18. ja 19. veebruaril rahvusvahelise konverentsiga „Köielkõndija. Jaan Kross 100”. Eesti Päevaleht vestles Krossi rollist Eesti ajaloomälu kujundamises ajaloolase Linda Kaljundiga.

Jaan Kross on ilukirjanduslikus võtmes käsitlenud eri ajastuid keskajast 20. sajandi alguseni. Kas sa võiksid alustuseks iseloomustada hoopis ajastut, mil Kross kirjutas oma olulisemad romaanid?

Kross kirjutas romaane pika aja jooksul. Balthasar Russowit käsitlev „Kolme katku vahel” ilmus 1970-ndatel, kui Eestis, tegelikult kogu Nõukogude Liidus ja maailmas üldiselt tekkis suurem ja sügavam huvi ajaloo, eriti vanema ajaloo vastu. Kui ta hiljem Eesti taasiseseisvumise paiku kirjutas teisest maailmasõjast ning Saksa ja nõukogude terrorist, oli ta taas väga kaasaegne. Siis tunti kõige rohkem huvi just varem käsitlemata ja mahavaikitud teemade vastu.

Oled esile toonud, et rahvuslikul ärkamisajal keskenduti Eestis pigem talurahvakultuurile, 1970.–1980. aastatel kerkis esile kesk- ja uusaegne pärand. Kas valikutes võib näha mingit mustrit, mis seostub ka uurijate kaasaegse ühiskondliku kontekstiga?

Raudseid reegleid ajaloomälus kindlasti ei ole, aga ma arvan, et huvi ja tõlgenduste muutumine peegeldab ühiskonna ja kultuuri arengut. 19. sajandi lõpus, ärkamisajal, tegeleti palju eestlastele kui talurahvale ajaloo loomisega. See oli allikate puuduse tõttu keeruline. Baltisakslastega seotud pärand ja minevikusündmused heideti pigem kõrvale. Kui Kross hakkas ajaloolisi romaane kirjutama, oli aeg küps ja ka baltisaksa ajalugu hakati rohkem Eesti ajaloo hulka arvama. Võib muidugi küsida, kas see on vaid Eestile iseloomulik tendents. Ühelt poolt on selle taga vabanemine koloniaalsest alaväärsuskompleksist baltisakslaste ees, teiselt poolt levis huvi vanema ajaloo vastu toona globaalselt.