Jaapani palverännak muutis eestlanna elukäiku

Kuni elu viis ta mõne aasta eest kokku Jaapani teraapiatega ja shindo venituskunstiga. Nüüd on Merike suur Jaapani ja Shikoku saare fänn. Saar on teda võlunud oma inimeste ja loodusega. Ta kõndis Shikoku saarel läbi 1200-kilomeetrise 88 templi palverännutee, kirjutas sellest raamatu „Värav hingede maailma”, vahetas juristi ameti terapeudi oma vastu ja on Shikoku saarest sedavõrd võlutud, et nimetab seda oma teiseks koduks. Kuidas see kõik juhtus?