Jarek Kasar leevendab uue plaadiga tuska

Kas muusika päästab maailma? Võib-olla mitte sõna otseses mõttes, aga meeldivamaks paigaks teeb ta selle küll.

Jarek Kasari sõnul on ka tema uus plaat “Kribukrabu” väike panus viirusevastasesse võitlusse, sest talle läks see olukord hinge. Paljud loomeinimesed jäid kriisi algul meeleheite küüsi, sest niigi olematu rahanatuke kippus käest libisema. Kui nüüdseks on nii mõnigi suutnud õõva loomepalangusse suunata, siis vähemalt Eestis jõudis Chalice kõigist ette. Ta võttis hoopis teistsuguse albumi jaoks mõeldud lugude ideed, keerutas neid peas ja sõrmede vahel, viskas uutega segamini ja lasi välja. Nagu viitab albumi nimi “Kribukrabu”, oleks tegemist justkui mussiga, mis on kokkupandud erinevast pahnast, mida kolikambris leidub. Albumi nimiloo sõnum tundub aga pigem viitavat elu kaduvusele ja sellele, et keskenduda tuleb olulisele